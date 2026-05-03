L’ucraino del Chelsea, arrivato con un investimento importante, non ha ancora giocato dall novembre 2024. La sua assenza prolungata ha portato a diverse speculazioni, mentre su di lui pende una questione legale legata a un farmaco per i soldati russi. Nel frattempo, si parla anche di una scuola di ballo e di un peso economico di 100 milioni di euro.

La storia del calciomercato dice che ci sono stati venti calciatori venduti a oltre cento milioni. Palloni d'oro? Due: quello attuale, Dembelé, e Ronaldo che ne ha vinti cinque e ora prova a trionfare ai confini dell'Impero insieme a Joao Felix. Gli altri? Due hanno smesso (Bale e Hazard), Coutinho quasi, Pogba tra squalifica e infortuni ha giocato meno di un'ora nelle ultime due stagioni, Neymar, Griezmann e Lukaku hanno visto tempi migliori, Mbappé e Bellingham sono fenomeni a cui sembra sempre che manchi una lira per farne cento, Grealish è uscito dal giro che conta e pochi giorni fa è stato paparazzato senza pietà in pieno...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mudryk, la scuola di ballo, il farmaco per i soldati russi e il peso di quei 100 milioni

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