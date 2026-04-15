Il Chelsea lo pagò 100 milioni | ora Mudryk si allena con la fidanzata come bilanciere
Mykhailo Mudryk, giocatore ucraino che tre anni fa è stato acquistato dal Chelsea per 100 milioni di euro, si trova attualmente in palestra mentre si allena con la fidanzata, che funge da bilanciere. Recentemente è stato squalificato per doping, e questa è l'ultima novità riguardante la sua situazione sportiva.
Mykhailo Mudryk, l'ala ucraina che tre anni fa il Chelsea ha pagato 100 milioni e oggi squalificato per doping, si allena in palestra. E invece del bilanciere sulla panca piana usa la sua nuova fidanzata, l'attrice e cantante americana Jordyn Jones.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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