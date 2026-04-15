Il Chelsea lo pagò 100 milioni | ora Mudryk si allena con la fidanzata come bilanciere

Mykhailo Mudryk, giocatore ucraino che tre anni fa è stato acquistato dal Chelsea per 100 milioni di euro, si trova attualmente in palestra mentre si allena con la fidanzata, che funge da bilanciere. Recentemente è stato squalificato per doping, e questa è l'ultima novità riguardante la sua situazione sportiva.