Il traffico di petrolio lungo lo Stretto di Hormuz sta subendo un cambiamento significativo con oltre 100 milioni di barili provenienti dalla Russia diretti verso la Cina. La situazione sta creando un collo di bottiglia che influenza le rotte di approvvigionamento e mette sotto pressione le raffinerie, costrette a trovare vie alternative per gestire il crescente fabbisogno di energia.

Il collo di bottiglia allo Stretto di Hormuz sta ridisegnando la mappa energetica globale, costringendo le raffinerie a cercare vie alternative mentre la domanda accelera in modo repentino. Il Tesoro statunitense ha concesso una deroga temporanea di 30 giorni per sbloccare le petroliere bloccate, permettendo a India e Cina di acquistare il greggio russo che circola nei mari mondiali. La situazione è fluida ma i numeri sono chiari: cento milioni di barili russi navigano verso nuovi acquirenti, mentre il prezzo del petrolio si stabilizza intorno ai 100 dollari nonostante l’allentamento delle sanzioni. Le aziende statali cinesi hanno già bloccato contratti a lungo termine per i mesi estivi, anticipando la scarsità prevista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz in crisi: 100 milioni di barili russi verso Cina

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