MTB Coppa del Mondo | Valentina Corvi schiaccia le rivali a Yongpyong

Durante la gara di coppa del mondo di mountain bike a Yongpyong, Valentina Corvi ha conquistato la vittoria battendo le altre concorrenti di oltre tre minuti. La pilotessa italiana ha completato il percorso con il giro più veloce, registrando un tempo di riferimento che ha superato di gran lunga quello delle rivali. La sua prestazione si è distinta per la velocità e la tecnica dimostrata durante tutto il tracciato.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Valentina Corvi a distaccare le rivali di oltre tre minuti?. Quali sono i dettagli tecnici del giro più veloce dell'azzurra?. Chi sono le atlete che ora devono rincorrere il primato di Corvi?. Come cambiano le gerarchie mondiali dopo il dominio svizzero nel maschile?.? In Breve Elina Benoit seconda e Bailey Cioppa terza con rispettivi distacchi di 3'28'' e 6'12''.. Laura Squarise quattordicesima con 39 punti dopo due giri di distacco.. Nicolas Halter vince il maschile staccando Paul Schehl di 35 secondi.. Elian Paccagnella ventisettesimo con oltre 12 minuti di ritardo dal primo.. Valentina Corvi domina la categoria Under 23 femminile a Yongpyong, segnando un inizio perfetto per l’Italia nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di mountain bike.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MTB Coppa del Mondo: Valentina Corvi schiaccia le rivali a Yongpyong Notizie correlate Coppa del Mondo di mountain bike: Valentina Corvi trionfa a Yongpyong nell’Under 23 femminileInizio migliore non poteva esserci per l’Italia nelle categorie giovanili della Coppa del Mondo di mountain bike. Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del CairoArrivano buoni segnali dai giovani azzurri del tiro a volo, da oggi impegnati presso Il Cairo per la tappa valida per la Coppa della Mondo 2026... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: UCI Mountain Bike World Series 2026: programma, format e dove vedere le gare; Come vedere in TV la Coppa del Mondo XCO dalla Corea del Sud; Riparte la Coppa del Mondo Mtb 2026: per la prima volta in Corea; Programma e dove vedere la prima prova di Coppa del Mondo in Corea del Sud. Prototipo Scott in Coppa del Mondo. È la nuova Spark?Bomba dalla Corea del Sud. Sul percorso di Mona Yongpyong, dove nel weekend si apre la UCI Mountain Bike World Series XCO 2026, le squadre hanno iniziato ... pianetamountainbike.it Come vedere in TV la Coppa del Mondo XCO dalla Corea del SudWarner Bros. Discovery Sports questo fine settimana da Mona Yongpyong in Corea del Sud trasmetterà la prova d'apertura delle UCI Mountain Bike World ... pianetamountainbike.it Coppa del Mondo di fioretto, l'Italia firma cinque podi a Istanbul: successi per Favaretto e Macchi. Approfondisci qui https://shorturl.at/sHcPL Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook Coppa del mondo 2026: il presidente della Fifa Gianni Infantino non ha ancora chiarito pubblicamente come intende garantire che il più grande torneo sportivo del mondo non diventi un palcoscenico per repressione e pratiche autoritarie. @amnesty x.com