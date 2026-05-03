Mps faro della Consob su Lovaglio

La Consob ha avviato un'analisi sulle recenti decisioni di Luigi Lovaglio, tornato alla guida del Monte dei Paschi dopo che la sua lista ha ottenuto la maggioranza dei voti durante l’assemblea del 15 aprile. L’autorità di vigilanza sta esaminando le mosse del manager in relazione alle procedure adottate e alle decisioni prese durante il processo di rinnovo del consiglio di amministrazione. La situazione è ora sotto osservazione da parte della Commissione.

Faro Consob sulle mosse di Luigi Lovaglio, ritornato al timone del Monte dei Paschi con la vittoria della lista di Plt Holding all'assemblea del 15 aprile. Secondo quanto risulta a Il Giornale, la Commissione garante della Borsa avrebbe avviato una serie di accertamenti avvalendosi dell'articolo 115 del Tuf (il Testo unico della Finanza) che consente di richiedere informazioni, convocare amministratori ed eseguire ispezioni «al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico». Ad essere attenzionate ci sarebbero, in particolare, tre questioni: la prima riguarderebbe la decisione di convocare il primo cda il 23 aprile, ovvero ben otto giorni lavorativi dopo l'assise dei soci a Siena che ha rinnovato il board.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mps, faro della Consob su Lovaglio Notizie correlate Mps, Lovaglio fuori dalla lista del cda. Bce accende un faroL'amministratore delegato Luigi Lovaglio (in foto) è fuori dalla lista del cda di Monte dei Paschi di Siena che sarà presentata oggi alle 17. Mps: esposti a Bce, Consob e Bankitalia sulla lista che candida Lovaglio. Plt Holding replica con una lettera agli investitoriMps ha presentato tre esposti alla Bce, a Consob e a Bankitalia sulla lista presentata da Plt Holding, che ricandida come ad Luigi Lovaglio. Panoramica sull’argomento Si parla di: Delfin, faro politico sul maxi-prestito da 11 miliardi. Turco (M5S): Rischi di concentrazione su Mps e Generali. Mps, faro della Consob su LovaglioFaro Consob sulle mosse di Luigi Lovaglio, ritornato al timone del Monte dei Paschi con la vittoria della lista di Plt Holding all'assemblea del 15 aprile. Secondo quanto risulta a Il Giornale, la Com ... ilgiornale.it Nessun patto occulto MPS-Mediobanca/ Consob chiude le indagini: Non è emerso alcun indizioSecondo la Consob non vi fu alcun patto occulto sulla vicenda MPS Mediobanca: questo quanto scrive stamane il quotidiano Il Sole 24 Ore, i dettagli Per la Consob non c’è mai stato alcun patto occulto ... ilsussidiario.net