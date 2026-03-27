Mps ha depositato tre esposti presso la Banca centrale europea, la Consob e la Banca d'Italia riguardo alla lista presentata da Plt Holding, che propone la ricandidatura di Luigi Lovaglio come amministratore. Contestualmente, Plt Holding ha risposto agli investitori con una lettera. La questione riguarda le procedure di nomina e le eventuali criticità legate alla candidatura.

Mps ha presentato tre esposti alla Bce, a Consob e a Bankitalia sulla lista presentata da Plt Holding, che ricandida come ad Luigi Lovaglio. I legali messi in campo da Siena sottolineano che Lovaglio avrebbe dovuto comunicare in anticipo l’accordo con la holding della famiglia Tortora dati suoi doveri nei confronti della banca e del board. Nell’esposto – da quanto filtra da fondi vicine al Monte – Mps afferma che, visto la influenza rilevante del profilo di ad, la lista di candidati avrebbe dovuto essere approvata dalla Bce. La replica in una lettera agli investitori di Plt Holding, dove si spiega che, quella di candidare Luigi Lovaglio a Ceo di Montepaschi è “una scelta di governance chiara in un momento cruciale”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mps: esposti a Bce, Consob e Bankitalia sulla lista che candida Lovaglio. Plt Holding replica con una lettera agli investitori

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