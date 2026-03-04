mps lovaglio fuori dalla lista del cda bce accende un faro

L'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, non figura tra i membri del consiglio di amministrazione che verrà presentato oggi alle 17. La Banca centrale europea ha diffuso le indicazioni relative alla composizione del prossimo consiglio, escludendo il nome di Lovaglio dalla lista ufficiale. La decisione si inserisce nel quadro delle procedure di rinnovo dell’organo amministrativo.

L'amministratore delegato Luigi Lovaglio (in foto) è fuori dalla lista del cda di Monte dei Paschi di Siena che sarà presentata oggi alle 17.30 alla riunione del board. Alla fine, dopo vari tentennamenti, il comitato nomine ha scelto di escluderlo dal novero dei futuri consiglieri. È stata una scelta maturata solo in tarda serata perché alle 21 di ieri mancava una sintesi condivisa e, soprattutto, una parte dei consiglieri non sembrava disposta ad assumersi la responsabilità dell'eventuale siluramento dell'amministratore delegato. Alla fine, però, sembra essere stato sciolto il nodo politico e industriale che tiene in scacco il Monte. Sono state così confermate le indiscrezioni che davano Lovaglio a rischio esclusione dalla rosa dei 20 nomi che saranno presentati domani e portati in assemblea il 15 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

