Moviola Inter Parma | gli episodi dubbi del match diretto da Bonacina! Cos’è successo nella sfida di Serie A

Durante la partita tra Inter e Parma, valida per la 35ª giornata della Serie A 202526, sono stati rivisti alcuni episodi tramite la moviola. L’arbitro Bonacina ha preso decisioni su diverse azioni di gioco, con alcuni momenti che sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori. Tra le situazioni analizzate, un episodio chiave ha attirato particolare attenzione durante il match.

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