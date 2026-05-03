Mountain bike Dario Lillo domina la prima gara di Coppa del Mondo Filippo Fontana sfiora la top-5

La stagione della Coppa del Mondo di mountain bike è iniziata a Mona Yongpyong, in Corea del Sud, con la prova élite maschile del cross country. La gara si è conclusa con la vittoria di Dario Lillo, che ha conquistato il primo posto. Filippo Fontana ha invece terminato la corsa al bordo della top-5.

Si è aperta a Mona Yongpyong, in Corea del Sud, la stagione della Coppa del Mondo di Mountain bike. La gara della categoria élite maschile del cross country, disciplina olimpica, si conclude con il successo finale ottenuto da Dario Lillo. In casa Italia grande soddisfazione per la prova di Filippo Fontana che chiude con un’eccellente sesta posizione. Il classe 2002, in testa alla gara fin dalle prime battute, semina in progressione gli avversari, chiude la sua prova in 1h 24’36” e infligge distacchi abissali ai rivali. Completano il podio il francese Luca Martin, secondo con il tempo di 1h 26’22” e un distacco di 1’46”, e il britannico Charlie Aldridge, terzo con un distacco di 2’39”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mountain bike, Dario Lillo domina la prima gara di Coppa del Mondo. Filippo Fontana sfiora la top-5 Notizie correlate L’elvetico Dario Lillo domina la prima gara di Coppa del Mondo. L’ottimo Filippo Fontana chiude in Top 6Si è aperta a Mona Yongpyong, in Corea del Sud, la stagione della Coppa del Mondo di mountain bike. Mountain bike: Sina Frei si aggiudica la prima tappa di Coppa del Mondo in Corea. Quinta Martina BertaSi è aperta con il nuovo appuntamento in Corea del Sud, a Mona Yongpyong, la Coppa del Mondo di Mountain Bike 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Corea del Sud, Sina Frei è la più forte; XCC Short Track Corea: podio in Coppa sia per Simone Avondetto che per Martina Berta; Coppa del Mondo, Mona YongPyong: Azzaro trionfa nel debutto in Corea. Primo podio a tre per Avondetto; Filippo Colombo ci prova ma deve arrendersi nel finale. L’elvetico Dario Lillo domina la prima gara di Coppa del Mondo. L’ottimo Filippo Fontana chiude in Top 6Si è aperta a Mona Yongpyong, in Corea del Sud, la stagione della Coppa del Mondo di mountain bike. La gara della categoria élite maschile del cross ... oasport.it Mountain bike Dario Lillo e Sina Frei trionfano in CoreaÈ stata una grande domenica per la Svizzera, andata a suggellare un primo weekend di Coppa del Mondo di livello: a trionfare nel cross-country di PyeongChang sono stati Dario Lillo e Sina Frei. bluewin.ch What a start to the season Matthis Azzara takes his first XCC win after a well timed attack 1. Mathis Azzaro – 24:09 2. Simone Avondetto +1 3. Dario Lillo +2 Mona YongPyong Men’s Elite UCI XCC World Cup - facebook.com facebook