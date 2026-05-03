L’elvetico Dario Lillo domina la prima gara di Coppa del Mondo L’ottimo Filippo Fontana chiude in Top 6

A Mona Yongpyong, in Corea del Sud, si è aperta la stagione di Coppa del Mondo di mountain bike con la gara della categoria élite maschile del cross country. La competizione si è conclusa con la vittoria di Dario Lillo, atleta svizzero. Filippo Fontana ha concluso la prova in sesta posizione. La gara ha visto la partecipazione di diversi ciclisti di alto livello e si è svolta su un percorso tecnico e impegnativo.

Si è aperta a Mona Yongpyong, in Corea del Sud, la stagione della Coppa del Mondo di mountain bike. La gara della categoria élite maschile del cross country, disciplina olimpica, si conclude con il successo finale ottenuto da Dario Lillo. In casa Italia grande soddisfazione per la prova di Filippo Fontana che chiude con un’eccellente sesta posizione. Il classe 2002, in testa alla gara fin dalle prime battute, semina in progressione gli avversari, chiude la sua prova in 1h 24’36” e infligge distacchi abissali ai rivali. Completano il podio il francese Luca Martin, secondo con il tempo di 1h 26’22” e un distacco di 1’46”, e il britannico Charlie Aldridge, terzo con un distacco di 2’39”.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’elvetico Dario Lillo domina la prima gara di Coppa del Mondo. L’ottimo Filippo Fontana chiude in Top 6 Notizie correlate Sci, coppa del mondo: Paris domina la discesa di Kvitfjell. “Ma non è stata la gara perfetta”KVITFJELL (NORVEGIA) – Dominik Paris domina per la quinta volta in carriera la discesa di Kvitfjell (Norvegia) che ha aperto le Finali di Coppa del... Classifica Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni in top ten, Odermatt dominaLa stagione in corso si conferma molto avvincente nel panorama dello sci alpino, con un predominio evidente di uno degli atleti più forti degli...