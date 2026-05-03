Motori d’oltreoceano in mostra in piazza | tra muscle car e modelli d’epoca - FOTO

Nel centro storico si svolge per il terzo anno il ‘Ferrara Day - The Legend of American Cars’, un evento dedicato alle automobili americane. Durante la manifestazione, vengono esposte muscle car e veicoli d’epoca, attirando appassionati provenienti da diverse parti dell’Italia. La mostra si svolge in piazza e comprende numerose auto in esposizione, offrendo al pubblico un’occasione di vedere da vicino modelli storici e moderni provenienti dagli Stati Uniti.

Per il terzo anno, il centro storico ospita il ‘Ferrara Day - The Legend of American Cars’, un evento capace di richiamare appassionati da tutta Italia. Le auto americane, tra muscle cars e modelli d’epoca, si fermano in piazza, dove centinaia di curiosi si affollano, macchina dopo macchina, per.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alto Adriatico Motori d'epoca, in mostra a Pordenone auto e altri gioielli del passato Ferrara si accende: sfilata di muscle car e leggende USA in centro? Cosa sapere Ferrara ospita domenica 3 maggio la sfilata di muscle car e auto d'epoca. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Leo Turrini: Alex Zanardi, un eroe civile che non si è mai arreso (di G. Ucciero); Noale diventa un villaggio in stile americano con il Buffalo Music & Food Festival: street food, musica live e raduni di motori; Bugatti - Volkswagen, fine del matrimonio: si chiude un'era; Alex Zanardi: l’eredità di un campione irripetibile. Nel mese in cui i motori sono rimasti spenti a causa della guerra in Medio Oriente, le scuderie hanno lavorato sodo per introdurre nel Gran Premio di Miami un corposo pacchetto di aggiornamenti. Tra i team più produttivi si segnala la Ferrari: le novità introdott - facebook.com facebook Schiaffo Usa all'Ue, 'dazi al 25% alle auto'. L'ira di Bruxelles. Trump riapre la guerra commerciale. L'Ue: 'inaccettabile, pronta ogni opzione' #ANSAmotori #ANSA x.com