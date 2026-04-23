Dal 24 al 26 aprile, alla Fiera di Pordenone, si terrà l’evento Alto Adriatico Motori d'epoca. La manifestazione presenterà una vasta esposizione di veicoli storici, tra cui automobili, camion, trattori, mezzi militari, barche e aerei. La mostra si svolgerà nella città friulana, offrendo l’opportunità di ammirare una varietà di pezzi del passato legati al mondo dei motori.

Pordenone terra di motori. Almeno per tre giorni, dal 24 al 26 aprile 2026, quando la Fiera della città friulana ospiterà Alto Adriatico Motori d'epoca, rassegna per vetture storiche e youngtimer, allargata quest'anno con l'inclusione di altri settori espositivi, dalle moto ai camion d'epoca (con la collaborazione della Fondazione Marazzato) fino ai mezzi militari, a quelli delle forze dell'ordine, alle barche e agli aerei. Cinque padiglioni e un'ampia area esterna, dunque, accoglieranno espositori, collezionisti, club, commercianti, su una superficie complessiva di 15mila metri quadri, 3mila dei quali dedicati a ricambi, accessori e automobilia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alto Adriatico Motori d'epoca, in mostra a Pordenone auto e altri gioielli del passato

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