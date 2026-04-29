Ferrara si accende | sfilata di muscle car e leggende USA in centro

Domenica 3 maggio, il centro storico di Ferrara si anima con una sfilata di muscle car e auto d'epoca. L'evento, che vede la partecipazione di numerosi veicoli provenienti da diverse parti d'Italia, attira sia appassionati di automobili che visitatori curiosi di ammirare le vetture in strada. La manifestazione si svolge nel cuore della città, coinvolgendo le strade principali e creando un'occasione per vedere da vicino modelli storici e americani.

? Cosa sapere Ferrara ospita domenica 3 maggio la sfilata di muscle car e auto d'epoca.. L'evento nel centro storico attira appassionati e visitatori da tutta Italia.. Domenica 3 maggio, a partire dalle ore 10, le strade del centro di Ferrara si trasformeranno in un palcoscenico motoristico per il terzo appuntamento del Ferrara Day – The Legend of American Cars, con una sfilata che porterà i miti delle auto a stelle e strisce tra le piazze cittadine. L’evento, che vede protagonista il cuore storico della città, non si limiterà al solo passaggio dei veicoli: una volta raggiunte le zone centrali, i bolidi rimarranno esposti per permettere a visitatori e residenti di ammirarli da vicino senza costi di ingresso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara si accende: sfilata di muscle car e leggende USA in centro Notizie correlate Seconda sfilata, si accende la gara dei carriE’ Jake La Furia oggi a infiammare il Cento Carnevale d’Europa firmato Manservisi, super ospite della seconda sfilata che alza ulteriormente... Leggi anche: Ferrara si accende col Jazz: il mito di Ralph Alessi al Torrione