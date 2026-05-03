Motori d’epoca in Umbria | carovana per la solidarietà in Perù

In Umbria si è svolta una carovana di motori d'epoca con l’obiettivo di raccogliere fondi per i giovani del Perù. L'iniziativa ha coinvolto appassionati di auto d'epoca che hanno partecipato a un raduno pubblico. Due fratelli hanno fondato un'associazione chiamata Mamma Gilda, dedicata a sostenere progetti umanitari in America Latina. La manifestazione ha attirato numerose persone interessate a unire passione e solidarietà.

? Cosa scoprirai Come può un raduno di auto d'epoca aiutare i giovani peruviani?. Chi sono i due fratelli che hanno fondato l'associazione Mamma Gilda?. Quale percorso faranno i collezionisti tra i borghi umbri e Carsulae?. Cosa finanzierà concretamente la raccolta fondi per la comunità di Yanama?.? In Breve Iscrizioni ad Avigliano Umbro ore 8.30, percorso via Quadrelli, Carsulae, Acquasparta e Casteltodino.. Pranzo sociale a Sambucetole alle 13.30 con costi di 5 euro per iscrizione.. Progetto per Yanama in Perù punta su allevamento bovino e produzione formaggi.. Organizzazione gestita da Matteo e Elena con scorta dei volontari CRI di Avigliano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Motori d’epoca in Umbria: carovana per la solidarietà in Perù Notizie correlate Auto d’epoca, passione per i motori e solidarietà: Forlì accoglie la seconda edizione del "Tour della Romagna"uto d’epoca, passione per i motori, cultura, conoscenza del territorio e solidarietà in un percorso anche di attenzione verso persone in difficoltà. Motori d’epoca in Romagna: il tour che finanzia la sanità locale? Cosa sapere Il Rotary Club Forlì lancia il Tour della Romagna con raduno di auto d'epoca. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alto Adriatico Motori d'epoca, in mostra a Pordenone auto e altri gioielli del passato; Auto d’Epoca Reunion; 9° Rievocazione storica del Gran Premio di Bari: il programma, gli eventi collaterali e le limitazioni al traffico; Trofeo Monari Federzoni. Millennium Expo 2026, a Roma auto e moto d’epoca all’Ippodromo delle CapannelleÈ tutto pronto per l’appuntamento dedicato agli appassionati di auto e moto storiche, l’edizione numero 42 di Millennium Expo, che si terrà all’ippodromo delle Capannelle sabato 18 e domenica 19 ... tg24.sky.it 60^ Fiera del Radioamatore e 4^ Motori d’Epoca da venerdì 24 in FieraPORDENONE – Sessant’anni di passione, intuizione e capacità di anticipare il futuro: la Fiera del Radioamatorecelebra nel 2026 la sua 60ª edizione, rendendo omaggio a una storia nata nel 1966 grazie a ... pordenoneoggi.it | Cina e motori | parte 1 I cinesi, che fino a ieri immaginavamo concentrati quasi esclusivamente sull’elettrico, sono davvero diventati il nuovo punto di riferimento anche per i motori termici Geely ha dichiarato di aver sviluppato un’unità con un’efficienza del 4 - facebook.com facebook Schiaffo Usa all'Ue, 'dazi al 25% alle auto'. L'ira di Bruxelles. Trump riapre la guerra commerciale. L'Ue: 'inaccettabile, pronta ogni opzione' #ANSAmotori #ANSA x.com