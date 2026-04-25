Il Rotary Club Forlì ha organizzato il Tour della Romagna, un raduno di auto d’epoca che coinvolge diverse località della regione. L’evento mira a raccogliere fondi per finanziare un mezzo sanitario dell’Ausl Romagna, destinato a effettuare radiografie domiciliari ai pazienti. La manifestazione vede la partecipazione di appassionati di motori d’epoca, che si riuniscono per un percorso attraverso la Romagna. I proventi sono destinati all’acquisto e al supporto di strumenti medici specifici.

? Cosa sapere Il Rotary Club Forlì lancia il Tour della Romagna con raduno di auto d'epoca.. I proventi finanzieranno un mezzo dell'Ausl Romagna per radiografie domiciliari ai pazienti.. Il Rotary Club Forlì e il Rotary Distretto 2072, insieme ad Araci, lanciano oggi la seconda edizione del Tour della Romagna con un raduno di veicoli d’epoca a Forlì che trasforma la passione per i motori in un sostegno concreto per la sanità locale. L’iniziativa, che vede come protagonista la città di Forlì, non si limita a una semplice sfilata di automobili storiche provenienti da diverse zone d’Italia, ma si configura come un percorso di tre giornate volto a valorizzare le eccellenze del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motori d’epoca in Romagna: il tour che finanzia la sanità locale

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