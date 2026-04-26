Inaugurazione della mostra Sandra Marconato Oracoli al Museo Eremitani
Giovedì 30 aprile alle ore 17.30, al Museo Eremitani di Padova, si inaugura la mostra “Sandra Marconato. Oracoli”, ospitata nella suggestiva sala dei Mosaici del Museo Archeologico e nel Chiostro Albini. L’esposizione, curata da Stefano Annibaletto e Francesca Veronese, accompagna il pubblico in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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