Inaugurazione della mostra Sandra Marconato Oracoli al Museo Eremitani

Da padovaoggi.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 aprile alle ore 17.30, al Museo Eremitani di Padova, si inaugura la mostra “Sandra Marconato. Oracoli”, ospitata nella suggestiva sala dei Mosaici del Museo Archeologico e nel Chiostro Albini. L’esposizione, curata da Stefano Annibaletto e Francesca Veronese, accompagna il pubblico in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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