la ricetta vincente alla recanatese serve una vittoria

La Recanatese si trova in una fase complicata e necessita di una vittoria per migliorare la propria situazione. La squadra cerca un risultato positivo, anche difficile e sudato, che possa rafforzare la fiducia e cambiare l’andamento delle ultime partite. In questo momento, una vittoria rappresenta l’obiettivo principale per il club, senza altre considerazioni o analisi aggiuntive.

Cosa servirebbe alla Recanatese in questo momento così difficile? Una vittoria, magari sofferta e sudata che faccia crescere l’autostima e possa costituire quella sorta di scintilla che occorre per invertire davvero la rotta. Marco Alessandrini festeggia i suoi primi 40 anni di attività in panchina e tra le innumerevoli squadre ha lasciato una grande impronta anche a Recanati dove, nella stagione 2018-19 chiuse la regular season al terzo posto perdendo poi la finale playoff a Matelica. Memorabili poi nelle Marche le esperienze a Fermo e Fano, con l’"high", in carriera, raggiunto a Gubbio, allora in B. Che idea si è fatto di questa tribolatissima annata dei giallorossi: ci si aspettava, per vari motivi, un campionato di sofferenza ma non certo a questi livelli: "A questo punto analisi e cambiamenti non portano a nulla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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