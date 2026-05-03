Durante uno scavo recentissimo, sono stati ritrovati tre tesori di monete appartenenti a epoche passate. Le monete erano conservate all’interno di anfore interrate, una pratica che suggerisce un sistema di risparmio organizzato. La scoperta permette di analizzare le modalità con cui gli antichi gestivano e accumulavano le proprie risorse finanziarie. I ritrovamenti sono stati effettuati in un sito archeologico ancora in fase di approfondimento.

? Cosa scoprirai Come facevano gli antichi abitanti a gestire i risparmi in modo così metodico?. Perché le monete venivano aggiunte all'interno di anfore già interrate?. Cosa rivelano i falsi imperiali sulla stabilità economica di quel periodo?. Come ha causato la fine di questo sistema di risparmio l'incendio?.? In Breve Deposito in anfore con monete aggiunte nel tempo tra il II secolo a.C. e IV secolo d.C.. Quartiere densamente popolato di Senon distrutto da un incendio nel IV secolo d.C.. Monete di Claudio II e pezzi fuori corso datati tra il 280 e il 310 d.C.. Ricerca INRAP su area di 16.000 piedi quadrati nel dipartimento della Mosa.. Gli archeologi dell’Institut national de recherches archéologiques préventives hanno rinvenuto tre tesori di monete romane in un cantiere di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mosa, scoperti 3 tesori di monete: emerge un antico sistema di risparmio

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