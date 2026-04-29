Cesenatico trionfo di Valeri | 34 tesori scoperti al Garrett Contest

A Cesenatico, Andrea Valeri ha conquistato il primo posto nel Garrett Contest con un totale di 34 target individuati. La sua performance supera i 32 ritrovamenti realizzati nelle fasi di qualificazione. La competizione ha visto partecipanti impegnati nella ricerca di oggetti nascosti, con Valeri che si è distinto per il numero di scoperte effettuate. La manifestazione si è svolta nelle ultime ore, attirando un pubblico interessato alle attività di ricerca e scoperta.

? Cosa sapere Andrea Valeri vince il Garrett Contest a Cesenatico con 34 target individuati.. Il primato supera i 32 ritrovamenti registrati durante le fasi di qualificazione.. Andrea Valeri da Ancona ha conquistato la decima edizione del Garrett Contest a Cesenatico, superando oltre 300 partecipanti con un totale di 34 target individuati nella spiaggia di piazza Andrea Costa. Il lungomare romagnolo è diventato il palcoscenico internazionale per i cercatori di metalli, trasformando la zona della spiaggia libera in un campo di battaglia tecnologica e di precisione. Sotto un sole che ha illuminato la sagoma del Grand Hotel, la ruota panoramica e il grattacielo, la competizione ha protagonista una prestazione tecnica quasi perfetta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesenatico, trionfo di Valeri: 34 tesori scoperti al Garrett Contest Notizie correlate Tesori sotto la sabbia: Valeri trionfa al Garrett Contest con 34 target? Cosa sapere Il marchigiano Valeri vince il Garrett Contest a piazza Andrea Costa con 34 target. La Dance Dream in ballo al Garrett ContestCi saranno tanti spettacoli ed attrazioni a Cesenatico, dove il centro del lungomare si prepara ad accogliere una nuova edizione del Garrett Contest,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cesenatico incorona Andrea Valeri: trionfo e bis d’autore al Garrett Contest 2026; Gara di metal detector: l’anconetano Andrea Valeri trionfa a Cesenatico e firma il bis. Cesenatico incorona Andrea Valeri: trionfo e bis d’autore al Garrett Contest 2026Sabbia, tecnologia e una precisione quasi millimetrica sono stati i protagonisti della decima edizione del Garrett Contest, l’evento di metal detecting che ha trasformato la spiaggia di piazza Andrea ... forli24ore.it Garrett Contest 2026: l’anconetano Andrea Valeri trionfa a Cesenatico e firma il bisSi è conclusa oggi sulla spiaggia libera davanti a piazza Andrea Costa la decima edizione del Garrett Contest, uno degli ... sardegnareporter.it Cesenatico. Garrett Contest 2025, Valeri inarrestabile: 34 target e bis di campione - facebook.com facebook