Ancona, riconosciuta come capitale della cultura, si distingue grazie ai progetti promossi dalla Direzione regionale dei Musei nazionali delle Marche. Il Museo archeologico e l’Anfiteatro romano sono al centro di queste iniziative, come spiega il direttore Luigi Gallo. Recentemente, nel porto antico sono stati trovati 11 chili di monete d’oro, un ritrovamento che si collega alla storia della città e ai suoi scavi archeologici.

Ancona capitale della cultura è un traguardo importante cui ha contribuito anche la Direzione regionale dei Musei nazionali delle Marche con progetti che vedono in prima linea il Museo archeologico nazionale e l’ Anfiteatro romano, come spiega il direttore Luigi Gallo. Nel 2028, dunque, il Museo Archeologico proporrà un articolato programma di valorizzazione che intreccia archeologia, storia e paesaggio, aprendo con la mostra che sarà un percorso a ritroso di oltre tremila anni volto a riscoprire le radici doriche e, ancor più antiche, picene, della città, restituendo l’immagine di una comunità da sempre proiettata verso l’Adriatico e destinata a divenire crocevia multiculturale e porta d’Oriente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viaggio nel tempo. Il porto antico e quegli 11 chili di monete d’oro

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