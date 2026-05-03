Morto in viale Lazio il tragico presagio | tre anni fa stesso incidente su una Vespa blu si laureò in barella al Policlinico

Un giovane ha perso la vita in un incidente avvenuto all’incrocio tra viale Lazio e via Libertà. Tre anni fa, sempre nello stesso punto, aveva subito un grave incidente mentre si trovava a bordo di una Vespa blu e si era laureato in barella al Policlinico. Quel sorriso che aveva mostrato in quella occasione ora non tornerà più, lasciando una famiglia e una comunità sconvolte.

Quel sorriso che tre anni fa aveva sfoggiato su una barella mentre si laureava poche ore dopo essersi salvato da un grave incidente stradale, si è spento all'incrocio tra viale Lazio e via Libertà.In una domenica mattina di primavera si è consumata una tragedia che potrebbe sembrare un brutto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

“Mio padre è morto 10 giorni fa per un tragico incidente. Il giorno prima ha festeggiato 57 anni di matrimonio. Ci siamo detti tutto, nulla in sospeso”: parla Claudio LaurettaClaudio Lauretta è uno degli ospiti del salotto di “Ciao Maschio” di Nunzia De Girolamo.

Tragico incidente sulla provinciale a Campagnatico: un morto e tre feritiCAMPAGNATICO – Un tragico scontro tra due auto si è verificato questo pomeriggio (27 aprile) lungo la Strada Provinciale Voltina, nel comune di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Travolto nella notte, auto si ribalta: un morto e tre feriti; Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia; Dramma a Cosenza: accusa un malore per strada nei pressi di Viale Mancini, muore 57enne; Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista della zona.

Tragico schianto tra auto e moto in viale Lazio, morto un uomo di 36 anniScontro mortale a Palermo: Dario Matranga, 36 anni, perde la vita sulla sua Vespa Piaggio dopo l'impatto con una Fiat Panda all'incrocio tra viale Lazio e via Libertà; telecamere e polizia municipale ... lasicilia.it

Palermo, incidente tra un’auto e una Vespa: morto un uomo di 37 anniPALERMO – Incidente mortale a Palermo. Un motociclista di 37 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L’uomo era a bordo di una Vespa che, per cause i ... livesicilia.it

Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre si era fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Secondo una prima ricostruzio - facebook.com facebook

Il boccone di traverso e i soccorsi disperati. Morto al ristorante, un cameriere ha provato a salvare l’uomo x.com