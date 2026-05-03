Nella zona di Vigevano, in Lomellina, si registra il numero più alto di decessi rispetto al resto della provincia di Pavia. La situazione ha portato il Comune di Parona Lomellina a richiedere alla Regione un'indagine epidemiologica. L’obiettivo è analizzare le cause di questa mortalità superiore alla media provinciale. La richiesta arriva dopo aver constatato i dati ufficiali relativi ai decessi nella zona.

Nella zona di Vigevano della Lomellina i decessi sono i più alti di tutta la provincia di Pavia. Un dato allarmante che ha spinto il Comune di Parona Lomellina a chiedere alla Regione uno studio epidemiologico per capirne le ragioni. La richiesta, che riguarda tutto il territorio, è stata formalizzata dal primo cittadino paronese Massimo Bovo. "Abbiamo avuto un proficuo incontro in Regione – spiega –. Il nostro obiettivo era chiedere la realizzazione di uno studio epidemiologico per tutto il territorio che possa analizzare le cause di una situazione preoccupante, probabilmente legata al processo di industrializzazione e di degrado del territorio".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mortalità più alta di tutta la Lombardia. Uno studio per ricercarne le cause

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