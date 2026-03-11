Uno studio evidenzia che negli adulti più anziani l'inattività provoca un aumento delle cadute e una mortalità precoce. I muscoli di questa fascia di età mostrano una memoria molecolare che mantiene traccia del periodo di inattività, con effetti più marcati rispetto ai più giovani. Le differenze tra le due età risultano evidenti e significative.

I muscoli hanno una memoria molecolare e “ricordano” la loro prolungata inattività. Ma le conseguenze sono diverse a seconda dell’età del soggetto: tra giovani e “over” infatti le differenze sono notevoli. Il tema è al centro di uno studio, pubblicato di recente su Advanced Science, della Norwegian School of Sport Sciences. I rischi legati alla perdita muscolare. La premessa dell’opera è la considerazione che la perdita di muscolo scheletrico correlata all'età è una delle principali cause di infortuni da caduta. I problemi aumentano con l’invecchiamento. Le cadute ripetute negli anziani diventano sempre più comuni, portando ad una perdita ricorrente di muscolo scheletrico e quindi a un aumento del rischio di fragilità, morbilità, ricovero ospedaliero, riduzione della qualità della vita e, infine, ad una mortalità precoce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maggiori cadute e mortalità precoce: uno studio individua le conseguenze dell’inattività negli over

