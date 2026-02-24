Borse di studio studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio

Gli studenti veneti protestano contro le borse di studio perché il mancato sostegno economico sta spingendo molti a cercare opportunità altrove. La causa principale è la mancanza di finanziamenti adeguati, che limita le possibilità di studio e sviluppo dei giovani nella regione. Centinaia di ragazzi si sono radunati davanti alle scuole e alle università, chiedendo interventi concreti. La protesta si intensifica con il passare dei giorni, creando un forte fermento tra i giovani.

«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti. Se il Presidente Stefani e la Regione Veneto vogliono davvero investire nelle nuove generazioni, devono partire dall'ascolto delle reali necessità degli studenti e delle condizioni che vivono ogni giorno». Questa mattina, 24 febbraio, l'Unione degli Universitari di Padova, Verona e Venezia e la Rete degli studenti medi del Veneto si sono mobilitati davanti a Palazzo Ferro Fini, dove si stava svolgendo il consiglio regionale. La ragione della protesta sono i circa 4000 studenti idonei non beneficiari di borsa di studio.