Ci sono storie che non si raccontano: si attraversano. E "Elle come Luana" non è uno spettacolo, è un attraversamento. Un tempo sospeso in cui la voce diventa memoria e la memoria diventa coscienza. Il tributo a Luana D’Orazio porta la firma di Ugo De Vita, una delle voci più intense del teatro civile italiano. Romano di nascita, fiorentino d’adozione, De Vita ha scelto da anni di mettere la scena al servizio delle ferite del Paese. Dopo aver raccontato vicende come quelle di Stefano Cucchi, Marco Vannini e Niccolò Ciatti, torna là dove una morte chiede ancora giustizia e verità. "Elle come Luana – Tributo a Luana D’Orazio" è un poemetto in versi e prosa scritto e interpretato dallo stesso De Vita, con la collaborazione al testo di Emma Marrazzo, madre di Luana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il recital Elle come Luana. Dalla Camera a Firenze la denuncia firmata De Vita

