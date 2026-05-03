Morimondo nel Medioevo | concerti e visite notturne allo scriptorium

A Morimondo, durante il Medioevo, si tengono visite notturne allo scriptorium e concerti nei chiostri. Durante le visite, si può entrare nei corridoi dell'edificio medievale e osservare da vicino i locali dove si realizzavano manoscritti antichi. I concerti si svolgono all’aperto, tra gli edifici storici del complesso, offrendo un’esperienza immersiva nella musica e nell’atmosfera di quell’epoca.

? Cosa scoprirai Cosa si nasconde tra i corridoi dello scriptorium durante le visite notturne?. Come si vive un concerto medievale tra i chiostri di Morimondo?. Dove si trovano le sette meraviglie nascoste nell'hinterland milanese?. Perché il Parco del Ticino è stato il primo parco fluviale europeo?.? In Breve Rievocazione trecentesca programmata per i giorni 16 e 17 maggio presso l'abbazia.. Abbazia fondata nel 1134 da monaci cistercensi provenienti dalla Francia.. Visite guidate al museo della durata di circa 90 minuti con prenotazione.. Valorizzazione territoriale tramite il Parco del Ticino istituito nel 1974.. L’Abbazia di Morimondo, situata nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, propone il 16 e il 17 maggio prossimi una rievocazione trecentesca con concerti medievali e visite notturne allo scriptorium.🔗 Leggi su Ameve.eu

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