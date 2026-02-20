Cosa fare nel weekend a Padova | concerti carnevale visite guidate e grandi mostre
A Padova, un concerto in piazza e il carnevale attirano molte persone questo fine weekend. La città si anima con eventi di vario tipo, tra visite guidate ai monumenti storici e esposizioni d’arte aperte al pubblico. Le famiglie possono partecipare a laboratori e sfilate, mentre gli appassionati di musica possono ascoltare band dal vivo. La scelta è vasta e adatta a tutti. Per conoscere tutte le iniziative, basta consultare l’elenco completo degli eventi.
Concerti, teatro, visite guidate, mercatini e appuntamenti enogastronomici animano Padova e provincia da venerdì 20 a domenica 22 febbraio tra cultura, tradizioni e sapori dei Colli Euganei Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui. Un fine settimana ricchissimo tra musica dal vivo, teatro, incontri culturali, visite guidate e grandi eventi in città e provincia. Dal Capodanno cinese agli appuntamenti nei teatri, fino alle escursioni sui Colli Euganei e alle proposte enogastronomiche, ecco cosa fare venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio a Padova e dintorni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
