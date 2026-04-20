Un viaggio nel Medioevo a pochi chilometri da Novara | visite guidate nel ricetto di Carpignano

A pochi chilometri da Novara, il ricetto di Carpignano Sesia apre le sue porte con visite guidate organizzate dalla delegazione Fai di Novara. Si tratta di un complesso fortificato ben conservato, risalente al periodo medievale, che permette di immergersi in un passato fatto di mura antiche e tradizioni agricole secolari. L’evento si svolge nel corso di un pomeriggio, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare le strutture e conoscere la storia locale.

Un viaggio nel tempo tra mura medievali e antiche tradizioni agricole. Con la delegazione Fai di Novara una visita guidata speciale al ricetto di Carpignano Sesia, per un pomeriggio dedicato alla scoperta di uno dei complessi fortificati meglio conservati del territorio.L’appuntamento è fissato.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Viaggio nel tempo di Palermo a Palazzo Conte Federico: visite serali guidate nella dimoraApertura straordinaria serale di Palazzo Conte Federico: un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo all’interno del quale si può rivivere la... Turismo, Faenza entra nel circuito "A Spass": bus navetta e visite guidate. Si parte da giugnoIl Comune di Faenza consolida la propria vocazione all’accoglienza turistica aderendo a "A Spass", il nuovo progetto promosso da Visit Romagna per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arzachena, un viaggio nella coscienza sarda e nel Medioevo - L'Unione Sarda.it; Monumento Jeu d'Enfant 2025: un viaggio nel Medioevo al Castello di Vincennes (94); Sulle tracce di Guglielmo da Volpiano: un viaggio nel Medioevo tra storia e abbazie del Canavese; Badia Polesine, viaggio nel Medioevo monastico: un itinerario alla scoperta della Vangadizza. Un giorno nel Medioevo a Sarno: viaggio tra suoni , battaglie e giovani narratoriC’è un modo diverso di raccontare la storia. Non sui libri, non dietro una cattedra, ma tra le strade, tra le persone, dentro le emozioni. Ed è proprio così ... cronachedellacampania.it Fuori Fiera, Il villaggio del poverello: un viaggio nel tempoSabato 25 aprile, il rione Piaggio si trasforma in un teatro a cielo aperto per il Villaggio del Poverello, un'immersione totale nel Medioevo dedicata alla figura di San Francesco, per un evento org ... gravinalife.it Fra': La Superstar del Medioevo a Colleferro! Cinemateatro Vittorio Veneto, Colleferro (RM), ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio 3 maggio 2026 18:00 Acquista i tuoi biglietti in prevendita su Liveticket - https://liveticket.it/evento.aspxId=6 - facebook.com facebook Nel Medioevo di Trump lo scontro tra guelfi e ghibellini . Di @fraschianchi “Quando un’autorità politica attacca un’autorità morale - ha dichiarato ieri padre Antonio Spadaro - significa che c’è una dichiarazione di impotenza”. x.com