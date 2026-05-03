Un ex pilota di 58 anni, tra le promesse degli anni 90 e con sei stagioni in Formula 1, ricorda con parole di ammirazione un collega scomparso. Durante una recente intervista, ha definito Alex Zanardi un vero guerriero, sottolineando il suo ruolo di protagonista sia in pista che nella vita. La sua figura resta viva attraverso il ricordo di chi lo ha conosciuto e condiviso momenti importanti nel motorsport.

La fine della corsa si porta dietro ricordi, battaglie, sogni ed emozioni. Gianni Morbidelli, 58 anni, ex pilota, una delle grandi promesse degli Anni 90, sei stagioni in Formula 1, una delle quali al fianco di Alex Zanardi. Tre gare da compagni di squadra nel 1992 con la Minardi. La sublimazione di due vite parallele che si sono annusate molto presto. Da adolescenti, con i kart, per arrivare sempre più su. Gianni e Alex hanno attraversato la vita insieme. Almeno quella in pista. Alex ci ha lasciati. Cosa ha pensato? “Ho appreso con dolore la notizia. Abbiamo corso insieme sin da ragazzini. Dai kart, alla Formula 3 fino ad arrivare in Formula 1 dove siamo stati compagni di squadra per un breve periodo alla Minardi, quando Alex ha sostituito Fittipaldi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morbidelli: "Alex è stato un guerriero, un prim’attore in pista come nella vita”

Notizie correlate

Amici 25, chi è Alex Calu: origini, età, fidanzata e curiosità sulla sua vita fuori dalla pistaChi è Alex Calu di Amici 25 tra origini, età e fidanzata: un focus sul suo percorso nella danza e sulla vita privata al di fuori del talent.

Leggi anche: Delia Duran e Alex Belli a Verissimo, nuova vita da genitori: “Il parto è stato difficile”

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: MotoGP, la possibile griglia 2027: cosa sappiamo finora; MotoGP Spagna 2026. Di Giannantonio-Morbidelli: i VR46 riders davanti nelle libere di Jerez; Sprint pazza: nel diluvio vince Marc davanti a Bagnaia e Morbidelli. Caduto Bez; Marquez-Bagnaia, doppietta nella Sprint di Jerez: benedetta pioggia.

Morbidelli: Alex è stato un guerriero, un prim’attore in pista come nella vitaIl ricordo del 58enne, una delle grandi promesse degli Anni 90, sei stagioni in Formula 1, una delle quali al fianco di Alex Zanardi. Tre gare da compagni di squadra nel 1992 con la Minardi ... gazzetta.it

Pancalli e l’amico campione: Alex era umile e autoironico. Ha abbattuto un muroL’ex presidente del Comitato Paralimpico: grande atleta, uomo straordinario. Si sentiva un meccanico. L’abbraccio di Rio è uno dei miei ricordi più cari ... quotidiano.net

Morbidelli accende EICMA Riding Fest Appuntamento al nostro truck nel paddock di Misano per un’altra giornata di test #BeyondTheRide! Segui l’azzurro #Morbidelli #EICMARidingFest #MisanoWorldCircuit #EICMA2026 - facebook.com facebook

#MotoGP #SpanishGP Franco Morbidelli salterà i primi 5 minuti delle Free Practice 1 di Le Mans ed è stato multato di 1.000 € per quanto accaduto nel Q1 oggi a Jerez. In base a quanto comunicato dallo Stewards Panel, il portacolori Pertamina Enduro VR46 x.com