Delia Duran e Alex Belli sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno parlato della nascita del loro primo figlio, Gabriel. I due hanno riferito che il parto è stato difficile e hanno condiviso alcuni dettagli sulla loro esperienza. La nascita del bambino ha segnato un cambiamento importante nella loro vita, introducendo un nuovo capitolo come genitori. Non sono stati forniti altri particolari riguardo alla durata o alle complicazioni del parto.

La vita di Delia Duran e Alex Belli è cambiata radicalmente. Da poche settimane è infatti giunto Gabriel, il loro primogenito. Un momento atteso a lungo da entrambi, a sugellare un rapporto oggi molto solido, che in passato però ha vissuto momenti delicati. Fianco a fianco da otto anni, sono sempre tornati a cercarsi, anche quando dinanzi alle telecamere sembravano aver raggiunto il limite. A Silvia Toffanin hanno raccontato il loro nuovo equilibrio, ora che sono finalmente in tre. L’emozione del primo figlio. “Quando me l’hanno portato e gli ho dato il primo bacio, è stato tutto così emozionante”, ricorda Delia. Qualcosa che è difficile descrivere e oggi dice d’aver capito tante cose.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Delia Duran e Alex Belli a Verissimo, nuova vita da genitori: “Il parto è stato difficile”

Alex Belli e Delia Duran genitori: è nato il piccolo GabrielFiocco azzurro per Alex Belli e Delia Duran: l’attore e la modella sono infatti diventati genitori del piccolo Gabriel.

Delia Duran e Alex Belli diventano genitori: è nato GabrielDelia Duran e Alex Belli diventano genitori: è nato Gabriel La coppia ha annunciato ufficialmente sui social la nascita del loro primo figlio,...