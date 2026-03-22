Amici 25 chi è Alex Calu | origini età fidanzata e curiosità sulla sua vita fuori dalla pista

Chi è Alex Calu di Amici 25 tra origini, età e fidanzata: un focus sul suo percorso nella danza e sulla vita privata al di fuori del talent. Nato a Napoli e oggi diciannovenne, Alex Calu rappresenta uno dei nuovi volti del talent Amici 25. Nonostante le sue radici italiane, il suo cognome rivela un legame anche con la Romania, origine che lui stesso richiama con orgoglio. Attualmente vive a Roma, città in cui prosegue il suo percorso di formazione nel mondo della danza. Fin da piccolo si è avvicinato alla disciplina latino-americana, sviluppando nel tempo una tecnica solida e riconosciuta. Specializzato nel ballo latino-americano, Alex ha già raggiunto risultati di rilievo a livello competitivo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Tutto quello che riguarda Alex Calu

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