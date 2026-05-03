Il 5 maggio si terrà un incontro al Ministero per discutere della situazione della Moplefan, azienda coinvolta in una procedura di ricapitalizzazione. La Filctem ha lanciato un appello affinché vengano prese decisioni concrete per evitare il fallimento industriale. La discussione si concentrerà sulle strategie di salvataggio e sulle eventuali misure di sostegno pubblico o privato che possano garantire la continuità della produzione.

? Cosa scoprirai Come può la ricapitalizzazione salvare la produzione della Moplefan?. Quali decisioni prenderà il Ministero per evitare il collasso industriale?. Perché la crisi della Sangraf minaccia l'intera filiera dell'acciaio?. Chi deve garantire i nuovi investimenti per il polo chimico?.? In Breve Tavolo ministeriale Sangraf fissato per il 14 maggio a Narni Scalo.. Ricapitalizzazione Moplefan necessaria per attivare possibili fondi Invitalia.. Crisi chimica locale causata da costi energetici e conflitti internazionali.. Progetti reindustrializzazione ex Polymer per aree dismesse del polo Terni.. Il segretario provinciale della Filctem...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moplefan, appello della Filctem: il 5 maggio il tavolo al Ministero

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