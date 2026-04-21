Autotrasporto il fermo a maggio I timori al tavolo del ministero

Il settore dell'autotrasporto ha deciso di fermarsi a maggio, a causa di preoccupazioni legate ai costi del gasolio. Mercoledì 22 aprile si è svolto un incontro presso il ministero, durante il quale sono stati discussi i problemi di approvvigionamento derivanti dall’aumento dei prezzi del carburante. Tra le questioni affrontate ci sono anche le difficoltà di rifornimento per i magazzini e le consegne delle merci.

LA CRISI. L’incontro mercoledì 22 aprile, sul tavolo i nodi legati al prezzo del gasolio. «Tra scaffali e carburante, ci saranno problemi di approvvigionamento». Il fermo nazionale dell’autotrasporto si terrà tra il 25 e il 29 maggio. Lo conferma un comunicato stampa di Unatras, il Coordinamento delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci, che sottolinea come l’associazione, che rappresenta più del 90% dei trasportatori italiani, abbia «operato nel pieno rispetto delle norme, con un preavviso di 25 giorni, una comunicazione formale alla Commissione di garanzia sugli scioperi, dei servizi minimi garantiti e delle modalità conformi al Codice di autoregolamentazione dei servizi pubblici essenziali».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Autotrasporto, il fermo a maggio. I timori al tavolo del ministero Notizie correlate Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggioUnatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dalle ore 00:01 del 25 maggio alle ore 24:00 del 29 maggio 2026. Tre giorni di proteste al porto. I timori del comitato AutotrasportoIl Comitato unitario autotrasporto (che riunisce Cna Ravenna, Confcooperative Romagna-Estense, Confartigianato Ravenna e Legacoop Romagna) esprime... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Autotrasporto, UNATRAS: il tempo è finito, deciso il fermo nazionale dei servizi; L'autotrasporto siciliano proclama un fermo a metà aprile 2026; Unatras proclama il fermo dell’autotrasporto; Autotrasporto, fermo nazionale più vicino, ma i Tir si presentano divisi: i siciliani revocano, TrasportoUnito va avanti. Autotrasporto, il fermo a maggio. I timori al tavolo del ministeroL’incontro mercoledì 22 aprile, sul tavolo i nodi legati al prezzo del gasolio. «Tra scaffali e carburante, ci saranno problemi di approvvigionamento». ecodibergamo.it Autotrasporto, fermo a maggioCaro gasolio, ufficiali le date dello sciopero dei camionisti: dal 25 al 29 maggio, se le cose non cambieranno ... latinaoggi.eu La Strambata, puntata del 21 aprile: economia e crisi dell’autotrasporto x.com https://www.larena.it/argomenti/economia/economia-nazionale/unatras-conferma-il-fermo-nazionale-dell-autotrasporto-dal-25-al-29-maggio-1.12989627 - facebook.com facebook