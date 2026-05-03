Monza la Polizia insegna sicurezza e autonomia ai fragili

A Monza, la Polizia ha organizzato iniziative per insegnare sicurezza e autonomia alle persone fragili, utilizzando anche giochi di ruolo come strumento di prevenzione. Durante le sessioni formative, le psicologhe hanno incontrato alcune difficoltà nella gestione delle simulazioni pratiche, cercando di adattare le attività alle esigenze dei partecipanti. L’obiettivo è aiutare i più vulnerabili a riconoscere le truffe e a difendersi meglio.

? Cosa scoprirai Come possono i giochi di ruolo prevenire le truffe ai fragili?. Quali difficoltà hanno riscontrato le psicologhe durante la formazione pratica?. Perché la polizia locale è entrata nei centri di co-housing?. Cosa emerge dalle lacune di apprendimento rilevate dagli esperti?.? In Breve Incontro presso Uroburo in via Pascarella su rischi stradali e truffe quotidiane.. Sessione con quindici giovani della Capirsi Down in via Solferino su legalità e assistenza.. L'assessore Ambrogio Moccia punta sulla continuità dei percorsi per colmare le lacune rilevate.. Psicologhe segnalano difficoltà nell'assimilazione dei concetti di sicurezza da parte dei partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza, la Polizia insegna sicurezza e autonomia ai fragili Notizie correlate Gli agenti a portata dei più fragili. Incontri su sicurezza e autonomiaAgenti in divisa che bussano alla porta non per un controllo, ma per portare sicurezza, consapevolezza e un rapporto più diretto con le persone... Una Pasqua all'insegna della solidarietà: ai bimbi più fragili in dono le uova del Comitato cittadino di CarraieIl gesto, pensato per portare un sorriso ai piccoli ospiti del centro "Il Re di Girgenti" in occasione delle festività, è stato reso possibile grazie... Contenuti e approfondimenti Monza, legalità ed educazione civica per i cittadini più fragiliMONZA - La Polizia Locale di Monza entra nelle associazioni cittadine per portare la sicurezza a domicilio. Gli agenti del Comando di via ... monzaindiretta.it Monza, polizia locale intensificata per l’1 maggio: presenza nel Parco, verbali per divieto di sostaMemore del primo maggio di un anno fa, quando decine di persone erano rimaste ... msn.com