Il circuito di Monza si prepara a diventare un laboratorio per il progresso grazie a un nuovo accordo con il Politecnico di Milano. La collaborazione mira a sviluppare soluzioni innovative nel settore della mobilità e della tecnologia applicata alle corse di Formula 1. I guardrail che delimitano le curve sopraelevate del circuito, presenti fin dagli anni Cinquanta, sono stati ispirazione per molte strutture di sicurezza adottate successivamente sulle strade italiane e internazionali.

Monza, 3 maggio 2026 – I guardrail che incorniciano le curve sopraelevate, già negli anni Cinquanta sono stati copiati dagli american i e quelli che troviamo oggi sulle nostre strade e autostrade sono figli proprio di quelli. Sul circuito immerso nel Parco cintato più grande d’Europ a hanno battezzato l’uso del casco integrale e testato pure l’antenato del telepass e l ’asfalto drenante. E un paio d’anni fa sono stati sollevati i 78mila metri quadrati di pista e corsia box per essere completamente rifatti con un asfalto di nuova generazione non soltanto più drenante, ma anche più performante, sia in termini di velocità sia di resistenza. Mentre nel 2022 lungo il circuito è stato testato un guardrail illuminato (Guardled) progettato pe r aumentare la sicurezza sulle autostrade.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, il Gran premio del progresso. Accordo con il Politecnico di Milano: il circuito di F1 diventa un laboratorio

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