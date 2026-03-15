La possibilità di riprogrammare il Gran Premio del Qatar di MotoGP a dicembre potrebbe scontrarsi con il calendario della Formula 1, che si svolge in quella stessa fase dell’anno. Entrambe le competizioni si tengono nello stesso Paese e potrebbero creare conflitti di date, rendendo difficile trovare una soluzione condivisa. Attualmente, non sono stati definiti dettagli sulle eventuali modifiche o accordi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MotoGP sta valutando la possibilità di spostare il Gran Premio del Qatar a dicembre, ma questa idea appare sempre più complicata a causa dei piani di Formula 1. Infatti, la Lusail International Circuit sarà già utilizzata dalle monoposto in quel periodo, rendendo difficile per MotoGP ottenere il tempo necessario per la preparazione. L’evento, inizialmente previsto per novembre, è sotto revisione a causa delle tensioni in corso in Medio Oriente, che hanno già costretto F1 a cancellare corse in Bahrain e Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - F1 potrebbe ostacolare il piano MotoGP di riprogrammare il Gran Premio del Qatar a dicembre.

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