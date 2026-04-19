Accordo col Politecnico L’Autodromo diventa un laboratorio del futuro

L'autodromo di Monza e il Politecnico hanno firmato un accordo che trasforma l'impianto in un laboratorio per progetti innovativi. L'obiettivo è sviluppare tecnologie e soluzioni legate alla mobilità e alla sostenibilità, coinvolgendo studenti e ricercatori. La collaborazione mira a creare un ponte tra il mondo accademico e quello industriale, con l’intento di favorire la sperimentazione e l’innovazione nel settore automobilistico.

Una corsa verso il futuro per il Tempio della velocità monzese. Autodromo di Monza e Politecnico di Milano hanno appena siglato una convenzione quadro della durata di cinque anni per sviluppare attività congiunte nei campi della ricerca scientifica, della formazione e dell’innovazione tecnologica applicata al mondo della mobilità e delle infrastrutture sportive. Un accordo che rappresenta qualcosa di più di una semplice collaborazione: è uno scatto in avanti, il ritorno a una concezione, già vissuta in passato, di un circuito delle corse come scenario non solo di spettacolo, ma di studio e di sviluppo scientifico. Si vuole trasformare...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accordo col Politecnico. L’Autodromo diventa un laboratorio del futuro Notizie correlate Leggi anche: Monza diventa laboratorio del futuro: sfida tecnologica a 5 anni Dall'IA ai satelliti per scoprire i reati: Bari diventa laboratorio per la sicurezza del futuroPassa anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale il nuovo protocollo di intesa siglato tra Università di Bari e Procura per promuovere... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Accordo col Politecnico. L’Autodromo diventa un laboratorio del futuro; Il futuro dell'energia passa da Milano ???; Monza, patto quinquennale con il Politecnico di Milano - News - Formula 1; Energia 100% green per il Politecnico di Milano: accordo Ppa di otto anni con A2A. Accordo col Politecnico. L’Autodromo diventa un laboratorio del futuroConvenzione di 5 anni per lavorare assieme nell’innovazione tecnologica . Sarà applicata al mondo della mobilità e delle infrastrutture sportive. ilgiorno.it Monza, accordo con il Politecnico di MilanoMonza sigla un accordo di 5 anni con il PoliMi per ricerca e formazione nelle infrastrutture sportive e nella gestione dei grandi eventi ... formulapassion.it Prima un accordo di pace, poi eventuali missioni: è la posizione espressa da Elly Schlein, intervenuta a margine del vertice globale dei governi e partiti progressisti a Barcellona. La leader del Partito Democratico ha sottolineato come al momento manchi un - facebook.com facebook Prima un accordo di pace, poi eventuali missioni: è la posizione espressa da Elly Schlein, intervenuta a margine del vertice globale dei governi e partiti progressisti a Barcellona. La leader del Partito Democratico ha sottolineato come al momento manchi un x.com