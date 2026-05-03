A Monza, nel match al Martelli, la squadra ha visto sfumare la possibilità di ottenere la promozione diretta, lasciando spazio alle conseguenze di un crollo difensivo negli ultimi secondi. La partita ha evidenziato alcune criticità nelle fasi finali, sollevando interrogativi su chi possa aver avuto responsabilità in quel momento cruciale. La squadra ora si trova a dover analizzare cosa sia andato storto e come evitare simili situazioni in futuro.

? Cosa scoprirai Come può il Monza evitare il trauma del 2022?. Chi ha responsabilità per il crollo difensivo negli ultimi secondi?. Perché la squadra ha perso lucidità contro le ultime in classifica?. Quali scenari attendono i ragazzi di Bianco dopo il pareggio?.? In Breve Gol di Mancuso e Kouda condannano il Monza dopo il 3-2 al Martelli.. Bakoune sbaglia il tiro decisivo al novantaquarto minuto contro il Mantova.. Petagna e Cutrone falliscono i tentativi sotto porta nel match del 3 maggio.. Monza raccoglie solo 7 punti contro le ultime sette squadre in trasferta.. Il tiro di Bakoune al novantaquarto minuto non entra in porta contro il Mantova, lasciando il Monza a un soffio dalla promozione diretta in Serie A dopo il 3-2 definitivo subito al Martelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, il dramma al Martelli: sfumata la promozione diretta

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