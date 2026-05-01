Il Mantova ha conquistato la vittoria al 95° minuto durante il match contro il Monza, assicurandosi la salvezza. La partita si è conclusa con un gol decisivo negli ultimi istanti, lasciando il Monza distante dalla zona promozione diretta in Serie A. La sfida si è disputata allo stadio “Martelli” di Mantova, davanti a un pubblico composto e appassionato. La vittoria permette ai padroni di casa di mantenere la categoria, mentre i biancorossi vedono sfumare una possibile promozione immediata.

Mantova, 1 maggio 2026 – Incredibile finale al “Martelli”, dove il derby lombardo tra Mantova e Monza si chiude con un 3-2 firmato al 5’ ed ultimo minuto da recupero da Benaissa, che dà il via alla grande festa dei virgiliani, che in un sol colpo si garantiscono la salvezza matematica e si affiancano all’ultimo posto dei playoff in compagnia di Avellino e Cesena. Tripudio, dunque, per la squadra di Modesto, ma grande delusione per i brianzoli, che in una sola partita compromettono la corsa verso la promozione diretta. Allo scivolone della formazione di Bianco, infatti, risponde la vittoria del Frosinone, che vince in casa della Juve Stabia e si porta a +3 dalla compagine monzese, quando manca una sola giornata alla conclusione di un campionato equilibrato come non mai, che ha già visto la festa promozione del Venezia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Mantova vince al 95’ ed è salvo, il Monza vede allontanarsi la promozione diretta in A

Notizie correlate

A Palermo il Mantova sogna il colpaccio per allontanarsi dalla zona caldaMantova, 3 marzo 2026 – Sono passate solo poche ore dall’amaro pareggio casalingo con la Carrarese e per il Mantova è già vicina l’impegnativa...

Mantova salva la partita al 95?: vittoria 2-1 sul Bari nella lotta salvezza. Decisivo il gol di Mancuso.Il Mantova ha piegato la resistenza del Bari al 95’ minuto, conquistando una vittoria fondamentale nella lotta per la salvezza con un punteggio di...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Südtirol senza idee, il Mantova vince per 3-0 a Bolzano; Mantova spinge e vince, Cremona stumm schiss e perde; Calcio Serie B – Il Mantova va a Bolzano per chiudere la pratica salvezza; Serie B al rush finale: Venezia, Monza e Frosinone si giocano la A. Empoli e Bari, che rischio.

Calcio Serie B: IL MANTOVA BATTE IL MONZA AL 95? (3-2) ED E’ SALVO!MANTOVA Il Mantova è salvo! Grazie al successo sul Monza (3-2) i biancorossi hanno conquistato la matematica certezza di partecipare al loro terzo ... vocedimantova.it

Südtirol senza idee, il Mantova vince per 3-0 a BolzanoPer gli altoatesini è una battuta d’arresto che conferma un momento complicato, tra poca brillantezza e fragilità difensiva ... altoadige.it

FROSINONE A UN PASSO DAL RITORNO IN SERIE A Ma la 2ª promossa diretta dalla Serie B si deciderà soltanto all'ultima giornata. Il Frosinone vince a Castellammare e sale a 78, il Monza perde in modo incredibile a Mantova e resta a 75: all'ultima giorn x.com

Mantova Calcio a 5 versione LEGGENDA, vince ancora (4 a 3 in casa contro Sala Consilina) e ora, ad una giornata dalla fine, vede gli spareggi salvezza a 2 punti. Vincere sabato 2 maggio in trasferta contro Capurso significherebbe playout! #mantova #futs - facebook.com facebook