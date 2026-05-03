Monza e Politecnico | il Tempio della Velocità diventa un laboratorio

Il circuito di Monza sta vivendo una trasformazione: il celebre tempio della velocità si sta infatti aprendo a nuove sperimentazioni tecnologiche. La collaborazione con il Politecnico di Milano ha dato il via a un laboratorio che utilizza il circuito come banco di prova per testare sistemi di guida autonoma e altre innovazioni. Questi sviluppi potrebbero portare a future applicazioni sulle strade e sulle autostrade italiane.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la guida autonoma il futuro del circuito di Monza?. Quali nuove tecnologie nate in pista arriveranno sulle nostre autostrade?. Perché il Politecnico ha scelto proprio l'asfalto di Monza per studiare?. Cosa cambierà per la sicurezza stradale grazie ai nuovi materiali sperimentali?.? In Breve Accordo quinquennale tra Politecnico di Milano e Autodromo di Monza per ricerca e innovazione.. Emilio Faroldi e Giuseppe Redaelli coordinano lo sviluppo tecnologico e la valorizzazione culturale.. Interventi su 78mila metri quadrati di pista per posare asfalto drenante di nuova generazione.. Sperimentazioni su sistemi Guardled e guida autonoma Indy Autonomous Challenge nel parco di Monza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza e Politecnico: il Tempio della Velocità diventa un laboratorio Notizie correlate Monza, il Gran premio del progresso. Accordo con il Politecnico di Milano: il circuito di F1 diventa un laboratorioMonza, 3 maggio 2026 – I guardrail che incorniciano le curve sopraelevate, già negli anni Cinquanta sono stati copiati dagli americani e quelli che... Leggi anche: Accordo col Politecnico. L’Autodromo diventa un laboratorio del futuro Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monza, il Gran premio del progresso. Accordo con il Politecnico di Milano: il circuito di F1 diventa un laboratorio; L'Autodromo di Monza ha raggiunto un nuovo primato mondiale (a tre stelle); L’Autodromo di Monza diventa modello mondiale: tre stelle FIA per la sicurezza; L' Autodromo di Monza ha raggiunto un nuovo primato mondiale a tre stelle. Monza, il Gran premio del progresso. Accordo con il Politecnico di Milano: il circuito di F1 diventa un laboratorioInnovazioni tecnologiche applicate a mobilità, costruzioni e sostenibilità. In autodromo i ricercatori svilupperanno e sperimenteranno idee e progetti ... ilgiorno.it Autodromo Nazionale Monza conquista le 3 stelle FIA Road Safety IndexMonza scrive una nuova pagina di storia: massimo riconoscimento FIA per la sicurezza stradale, il Tempio della Velocità diventa riferimento per sicu ... monza-news.it Dal 26 al 28 giugno, l’Autodromo Nazionale di Monza ospita l’edizione 2026 del MIMO Milano Monza Motor Show, l’evento open-air a ingresso gratuito che trasforma il Tempio della Velocità in un vero e proprio hub di appassionati del mondo dei motori. Tre gi - facebook.com facebook We know we’ve got it right about who needs tickets for GT World, don’t lie Dal 29 al 31 maggio i team e i piloti del #GTWorld si sfidano nel Tempio della Velocità: ci aspetta un fine settimana mozzafiato! Info e biglietti monzanet.it/gt-world-chall… x.com