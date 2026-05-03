Montoya | Difficile per Russell riprendersi se Antonelli vince il Gran Premio di Miami

Durante le ultime dichiarazioni, un ex pilota ha affermato che sarebbe complicato per un pilota di Formula 2 riprendersi nel caso in cui il suo rivale vincesse il prossimo Gran Premio di Miami. La discussione riguarda la sfida tra due giovani talenti, uno dei quali punta a consolidare la propria posizione nel campionato del 2026. La competizione si sta facendo sempre più intensa, con scontri che attirano l’attenzione degli appassionati.

"> Russell e Antonelli: La Lotta per il Titolo del 2026. Juan Pablo Montoya ha espresso dubbi sulla capacità di George Russell di riprendersi se Kimi Antonelli dovesse vincere il Gran Premio di Miami. Questo weekend segna il ritorno della stagione di Formula 1 2026 dopo una lunga pausa di un mese, durante la quale diverse gare in Bahrain e Arabia Saudita sono state annullate, dando così alle squadre un tempo prezioso per prepararsi. La Mercedes ha dimostrato di avere una forza notevole all’inizio della stagione, con Russell che ha conquistato la sua prima vittoria in Australia, seguito poi da Antonelli che ha messo a segno due successi consecutivi in Cina e Giappone.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Montoya: «Difficile per Russell riprendersi se Antonelli vince il Gran Premio di Miami». Notizie correlate Kimi Antonelli a 19 anni vince il Gran Premio di Cina: “L’avevo promesso all’Italia”Trionfa il pilota Mercedes, primo italiano a vincere una gara dopo Malesia 2002 con Fisichella. Leggi anche: Kimi Antonelli a caccia del tris ma su Miami incombono fulmini e maltempo: gran premio a rischio