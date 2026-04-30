A poche ore dall’inizio del Gran Premio di Miami, le previsioni meteo segnalano un peggioramento del tempo con pioggia e temporali, mettendo in dubbio lo svolgimento della corsa. La gara, prevista per questo fine settimana, rischia di essere influenzata dal maltempo dopo un mese senza eventi di Formula Uno a causa di cancellazioni legate a questioni geopolitiche. Kimi Antonelli punta a conquistare il suo terzo successo consecutivo in questa stagione.

Ci mancava soltanto la pioggia. Dopo un aprile senza Formula Uno (i GP in Bahrain e Arabia Saudita sono stati cancellati a causa del conflitto in Medio-Oriente), sul Gran Premio di Miami, in programma per questo fine settimana, è prevista bufera. Un violento temporale, con tanto di tempesta di fulmini, domenica potrebbe abbattersi sul circuito costruito attorno all’Hard Rock Stadium. E con il nostro Kimi Antonelli, dopo i due successi iniziali, che vede a rischio il tris. Il maltempo su Miami da domenica. Se venerdì e sabato sole e temperature elevate permetteranno il regolare svolgimento di qualifiche e gara Sprint, i timori riguardano tutti la corsa di domenica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Kimi Antonelli a caccia del tris ma su Miami incombono fulmini e maltempo: gran premio a rischio

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