Montipò | Una gara che conferma i nostri rimpianti Futuro? Vogliamo tornare subito in questa categoria

Dopo la partita tra Juventus e Verona, Montipò ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando la prestazione della squadra e i rimpianti legati all'esito della gara. L'estremo difensore ha espresso il desiderio di tornare presto in questa categoria, sottolineando come questa partita abbia confermato alcuni aspetti già noti. La sfida si è svolta questa sera all’Allianz Stadium, con i dettagli della prestazione e le dichiarazioni dei protagonisti al centro dell’attenzione.

Senesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta. Gli aggiornamenti Kalulu dice addio alla Juve in estate? La posizione dei bianconeri sul francese è molto chiara. I dettagli Kone Juve, Carnevali svela il futuro del giocatore: «Abbiamo richieste dall’estero. Noi dobbiamo pensare alla migliore soluzione per lui» Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Montipò: «Una gara che conferma i nostri rimpianti. Futuro? Vogliamo tornare subito in questa categoria» Notizie correlate Leggi anche: Atalanta, Palladino nel pre-partita del Lecce: «Adesso viene il bello, vogliamo chiudere senza rimpianti. Questa società è un modello» “Vogliamo tornare a essere famiglia”. Catherine, Nathan e l’arringa davanti alle telecamere: “Mai fatto del male ai nostri figli”Roma – “Abbiamo scelto l’Italia perché aveva i nostri valori con cui crescere i figli, e cioè l’amore, la pace, lo stare insieme e il vivere e... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lecce non sa pungere sul campo dell’Hellas Verona ma è un punto pesante; Hellas, pari insipido con il Lecce. Retrocessione rimandata. Almeno fino alla gara con la Juve; Verona-Lecce 0-0: verdetto retrocessione-salvezza rinviato; Hellas Verona - Lecce 0-0. Al Bentegodi pareggio a reti inviolate e retrocessione rimandata per i gialloblu. Montipò versione Buffon, Di Gregorio versione Twister! Gol di David No Bowie...: #Juve-Verona, ironie social x.com 92' - Palo clamoroso di Zhegrova dopo il tocco di Montipò! #JuveVerona 1-1 - facebook.com facebook