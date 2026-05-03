Montevarchi Marmorini c’è Si tratta per la riconferma

A Montevarchi si avvicina la conclusione del campionato di calcio, con l’Aquila in fase di trattative per la riconferma del tecnico. La squadra, sostenuta da oltre 200 tifosi, scenderà in campo alle 15 contro i padroni di casa nello stadio di Lungobisenzio. La partita sarà trasmessa in diretta su TV Prato, canale 75, e rappresenta l’ultimo incontro prima dei play-off, con i pratesi intenzionati a mantenere il secondo posto.

di Giustino Bonci E’ l’atto finale del campionato in crescendo dell’ Aquila che alle 15, sostenuta da più di 200 tifosi e in diretta su TV Prato, canale 75, affronterà al Lungobisenzio gli azzurri pratesi che vogliono blindare il secondo posto prima dei play-off. Con la mente sgombra per la salvezza ottenuta da tempo e reduci da 13 risultati utili consecutivi, i rossoblù sono decisi a far bella figura in uno stadio gremito da oltre 2000 spettatori. Non sarà facile – i lanieri di Dal Canto vengono da sei vittorie di fila– ma il non è già in vacanza: "Dobbiamo onorare al meglio l’ultima fatica – ha sentenziato il presidente Angelo Livi – e i nostri ragazzi ci tengono per primi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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