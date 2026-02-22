Il Montevarchi all’attacco Marmorini rilancia Mencagli
Il Montevarchi punta alla vittoria contro il Brilli Peri, deciso a migliorare la posizione in classifica. La squadra di Marmorini tenta di ottenere i tre punti in trasferta, dopo aver raccolto pochi risultati positivi in casa quest’anno. Mencagli si prepara a guidare l’attacco, mentre i giocatori si concentrano sulla strategia per conquistare il campo avversario. La partita rappresenta un’occasione importante per il team di cambiare rotta.
di Giustino Bonci Espugnare il Brilli Peri dove nell’anno solare non ha ancora vinto e impinguare la classifica per allontanarsi in maniera decisiva dalla zona play-out. Ecco la doppia missione del Montevarchi che oggi pomeriggio tornerà tra le mura amiche dopo il blitz di Orvieto per affrontare il Camaiore. Un’altra diretta concorrente in graduatoria, reduce sì da due sconfitte consecutive ma capace ad inizio febbraio di battere addirittura il Grosseto. All’andata gli aquilotti valdarnesi centrarono i tre punti griffati in pieno recupero da Jacopo Cecconi, autore del 3 – 2 finale con una velenosa punizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Serie D: domani al Brilli Peri arriva il Foligno. Parla il bomber. Montevarchi all’attacco. La carica di MencagliDomani al Brilli Peri si disputa Montevarchi-Foligno, prima giornata del girone di ritorno di Serie D.
Il Montevarchi punta al poker con MencagliIl Montevarchi si prepara a chiudere l’anno con una vittoria, puntando al poker sotto la guida di Mencagli.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Orvietana contro il Montevarchi per i tre punti; Il Montevarchi aspetta il Camaiore, l’obiettivo è tornare a vincere davanti al proprio pubblico; Scontro diretto al Muzi, col Montevarchi torna la coppia Panattoni – Caon; Il Montevarchi all’attacco. Marmorini rilancia Mencagli.
Amaranto Channel. . È stato un weekend positivo per le tre formazioni aretine di Serie D: il Terranuova Traiana è rimasto dentro i playoff, il Montevarchi si è allontanato dai playout e il Sansepolcro è tornato a muovere la classifica. - facebook.com facebook