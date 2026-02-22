Il Montevarchi all’attacco Marmorini rilancia Mencagli

Il Montevarchi punta alla vittoria contro il Brilli Peri, deciso a migliorare la posizione in classifica. La squadra di Marmorini tenta di ottenere i tre punti in trasferta, dopo aver raccolto pochi risultati positivi in casa quest’anno. Mencagli si prepara a guidare l’attacco, mentre i giocatori si concentrano sulla strategia per conquistare il campo avversario. La partita rappresenta un’occasione importante per il team di cambiare rotta.

di Giustino Bonci Espugnare il Brilli Peri dove nell’anno solare non ha ancora vinto e impinguare la classifica per allontanarsi in maniera decisiva dalla zona play-out. Ecco la doppia missione del Montevarchi che oggi pomeriggio tornerà tra le mura amiche dopo il blitz di Orvieto per affrontare il Camaiore. Un’altra diretta concorrente in graduatoria, reduce sì da due sconfitte consecutive ma capace ad inizio febbraio di battere addirittura il Grosseto. All’andata gli aquilotti valdarnesi centrarono i tre punti griffati in pieno recupero da Jacopo Cecconi, autore del 3 – 2 finale con una velenosa punizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

