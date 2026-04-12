Qui Montevarchi Esame di maturità Marmorini rilancia

A Montevarchi, in vista dell’esame di maturità, il commissario ha definito l’appuntamento come una sfida stimolante. Si tratta di un derby di vallata, con la Sangiovannese riconosciuta dagli sportivi rossoblù come il principale avversario. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, nel contesto di una stagione che si sta avvicinando alla fase conclusiva.

di Giustino Bonci "Una partita stimolante. In primo luogo perché è un derby di vallata, anche se la Sangiovannese rimane nel sentire degli sportivi rossoblù l’antagonista principale. Ad ogni modo il Terranuova Traiana si sta ritagliando un ruolo di rilievo e credo che anche l’ambiente senta la sfida in maniera particolare". Simone Marmorini, a margine dell’allenamento di rifinitura all’Academy Center, ha parlato dell’incontro che oggi alle 15 metterà di fronte al Brilli Peri le due valdarnesi. Entrambe in buona salute e al tempo stesso non appagate dal percorso virtuoso compiuto, con 27 punti a testa messi in carniere dall’andata, decisa il 30 novembre dal gol di Marini allo scadere: "Non mi aspetto un confronto banale – ha ripreso l’allenatore dell’ Aquila – ma a viso aperto, combattuto e intenso".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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