Una nuova causa si aggiunge alla disputa tra il Comune di Mercato Saraceno e l’azienda agricola dei fratelli Faeti, proprietari di un allevamento avicolo situato a San Damiano, sotto la rupe di Montesasso. La controversia legale, che coinvolge le parti da tempo, non ha ancora trovato una soluzione e continua a essere oggetto di approfondimenti giudiziari. La situazione resta aperta senza indicazioni di una risoluzione imminente.

Non si sblocca la controversia che contrappone il Comune di Mercato Saraceno all’ azienda agricola dei fratelli Marco e Gabriele Faeti, proprietari dell’ allevamento avicolo che si trova a San Damiano, sotto la rupe di Montesasso. Come si ricorderà, nel febbraio scorso la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna che nell’aprile 2021 l’aveva condannato a pagare quasi 180.000 euro per i danni che una frana aveva causato all’allevamento; parte dello somma, 125.000 euro, fu pagata dalle Assicurazioni Generali, ma la parte restante, circa 45.000 euro era di competenza dal Comune guidato dal sindaco Monica Rossi, con un aggravio perché il pagamento fu eseguito solo dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo e la minaccia di pignoramento della somma presso la tesoreria comunale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montesasso, altra causa in arrivo

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