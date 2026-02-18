Montesasso Comune condannato

Il Comune di Mercato Saraceno deve risarcire i proprietari di un allevamento dopo che i massi staccatisi dalla rupe di Montesasso li hanno danneggiati. I blocchi di pietra sono caduti dalla parete rocciosa e sono finiti sul terreno, colpendo le strutture dell’allevamento di Marco e Gabriele Faeti. Un episodio che ha causato danni materiali e preoccupazioni tra gli allevatori locali, che ora chiedono chiarimenti e risarcimenti.

I massi che si sono staccati dalla rupe si Montesasso, quasi per magia, dopo aver danneggiato l'allevamento avicolo di Marco e Gabriele Faeti, rotolano fino al municipio di Mercato Saraceno. Infatti la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che nell'aprile 2021 l'aveva condannato a pagare quasi 180.000 euro per i danni che una frana aveva causato all'allevamento; parte dello somma, 125.000 euro, fu pagata dalle Assicurazioni Generali con le quali il Comune aveva stipulato una polizza, ma la parte restante, circa 45.000 euro era di competenza dall'ente guidato dal sindaco Monica Rossi, con un aggravio di alcune migliaia di euro perché il pagamento fu eseguito solo dopo un lungo tira e molla con tanto di decreto ingiuntivo e minaccia di pignoramento della somma presso la tesoreria comunale.