La Corte di cassazione ha confermato la condanna contro il Comune di Mercato Saraceno, ritenendo responsabile del danno subito dagli allevatori Faeti. La causa risale al 2001, quando i massi caduti dalla rupe di Montesasso danneggiarono le strutture dell’allevamento, a causa della mancata regimazione delle acque. La decisione si aggiunge alle precedenti sentenze, evidenziando come l’assenza di lavori di messa in sicurezza abbia contribuito all’incidente. Ora si attendono eventuali risarcimenti per i danni subiti dagli allevatori.

Ha destato scalpore la notizia che il Comune di Mercato Saraceno è stato condannato anche dalla Corte di cassazione per il danno causato all’ allevamento avicolo dei fratelli Marco e Gabriele Faeti per non avere eseguito i lavori di regimazione delle acque necessari per la messa in sicurezza della rupe di Montesasso, dalla quale nel 2001 si staccarono massi che danneggiarono gravemente l’allevamento. Per qualche anno i fratelli Faeti continuarono l’attività utilizzando circa un terzo del capannone, poi il Comune emise un’ordinanza per vietare l’accesso all’allevamento e alla zona circostante, anche perché ci furono altri movimenti franosi della rupe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montesasso, si profila un’altra causa

Montesasso, Comune condannatoIl Comune di Mercato Saraceno deve risarcire i proprietari di un allevamento dopo che i massi staccatisi dalla rupe di Montesasso li hanno danneggiati.

