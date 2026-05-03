A Montemesola, la lista Insieme si presenta con candidati che sostengono i risultati ottenuti negli ultimi anni. La coalizione avversaria, dopo un lungo periodo di contrasti, ha deciso di unirsi in vista delle prossime elezioni. I nuovi candidati sono stati presentati come sostenitori del progetto di Punzi, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa alleanza. La campagna elettorale si concentra sulla difesa dei progressi realizzati finora.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi candidati che sostengono il progetto di Punzi?. Perché la coalizione avversaria si è unita dopo anni di scontri?. Come influenzeranno gli attacchi sui social la campagna elettorale locale?. Quali rischi corre il territorio con un possibile cambio di amministrazione?.? In Breve Angelo Santoro e Giovanni Scarano difendono i progressi amministrativi degli ultimi quindici anni.. Pasqua Lupoli e Francesco Saverio Sgobio criticano attacchi sessisti e denigratori sui social.. Anna Cosma Marangi presenta la candidatura nata dalla volontà diretta dei cittadini locali.. Nuovi candidati come Andrea Bello e Michele Guida puntano sulla rinascita di Montemesola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montemesola: la lista Insieme difende i progressi degli ultimi anni

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